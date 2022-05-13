Бейрут, 13 мая, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Министр национальной обороны Ливана Морис Селим раскрыл планы вооружённых сил страны по обеспечению безопасности избирателей на выборах в парламент. Об этом 13 мая сообщает Lebanon 24 со ссылкой на заявление министра.

Флаг Ливана

По его словам, вооружённые силы страны будут развернуты за пределами избирательных участков для оказания помощи полиции и сил внутренней безопасности.

Селим добавил, что армия Ливана совместно с другими силовыми ведомствами разработала план по предотвращению любых инцидентов, которые могут повлиять на ход избирательного процесса.

Выборы в парламент Ливана начнутся в воскресенье, 15 мая.