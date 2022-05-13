Москва, 13 мая, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) пока не намерена возвращать деньги за получение нейтрального статуса российским спортсменам, лишённым возможности участвовать в международных соревнованиях. Об этом 13 мая сообщили в пятницу в пресс-службе организации.

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«После введения банковских санкций против России в настоящее время возврат платежей невозможен из-за риска того, что эти деньги будут заморожены на неопределенный срок или потеряны. Эти ограничения будут пересмотрены, как только ситуация изменится», — приводит ТАСС слова представителя World Athletics.

Отмечается, что спортсмены платят одинаковый сбор за заявку на получение нейтрального статуса вне зависимости от того, в каком количестве международных стартов они примут участие. При этом если до конца года спортсмен не сможет выступить ни на одном турнире, то World Athletics зачтёт платёж в счёт будущих заявок.

Сообщается, что в 2022 году нейтральный статус получили 55 российских легкоатлетов.

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