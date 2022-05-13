Казань, , 15:52 — REGNUM В Татарии проживает 110 тыс. инвалидов трудоспособного возраста, из них более 30 тыс. человек трудоустроено. Соответствующие данные привел заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Адель Мубаракшин.

Чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» Abilympicspro.ru

В Татарии был организован форум в рамках регионального чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями «Абилимпикс», который проходит в 12 городах и районах республики с 11 апреля по 25 мая. Координатором движения является АНО «Центр развития профессиональных компетенций».

Отмечается, что в Татарии число участников чемпионатов профмастерства выросло с 38 в 2017 году до 935 в 2022 году.

По обеспечению занятости людей с инвалидностью Татария лидирует среди регионов Поволжья.

ИА REGNUM напоминает, в 2021 году в Пензенской области по сравнению с 2020 годом общая численность инвалидов увеличилась на 2,1%.

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