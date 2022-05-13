Махачкала, 13 мая, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Власти Дагестана предусмотрели в региональном резервном фонде 81,7 млн рублей, которые будут выделены на случай экстренного прибытия в регион большого числа беженцев из Донбасса и с Украины. Распоряжение об этом подписал председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Пресс-служба администрации Липецкой области Беженцы с Украины

Средства из данного фонда будут расходоваться на создание условий для размещения и проживания жителей ДНР и ЛНР, а также Украины, вынужденных экстренно эвакуироваться из этих регионов. Поручение об обеспечении комфортных условий для беженцев отдал глава Дагестана Сергей Меликов.

Напомним, в марте 2022 года Дагестану была выделена квота на прием и размещение 1268 беженцев из Донбасса и с Украины. Такие данные обозначены в распоряжении правительства РФ. В целом по Северному Кавказу, по планам властей, должны быть созданы условия для приема около 7 тыс. вынужденных переселенцев.

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