Москва, 13 мая, 2022, 14:09 — ИА Регнум. «Сделано в России» — проект, который в условиях западных санкций приобрел новую актуальность и популярность среди россиян. Единый портал импортозамещения, запущенный на официальном сайте проекта, агрегирует тренды российской экономики, информацию об отечественных проектах и экспертные материалы. Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) принимает участие в проекте и проводит регулярный мониторинг региональных практик в области импортозамещения по всем отраслям экономики, поддержки бизнеса и промышленности.

Светлана Шаповалова, ИА REGNUM Малый бизнес

В рамках анализа пула региональных практики эксперты ЭИСИ выделили основные направления поддержки предпринимателей: финансово-кредитные инструменты, создание новых производственных площадок и рынков сбыта региональной продукции, взаимодействие с предпринимателями в формате консультационных встреч.

Финансово-кредитная линия — это прежде всего: субсидии, льготные кредиты (сохранение процентной ставки на прежнем уровне в некоторых регионах, несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ), скидки на аренду земли, арендные каникулы, снижение налоговой базы. Например, в Краснодарском крае, Волгоградской области действуют льготные займы под 0,1% для компаний, ориентированных на импортозамещающее производство. В Ростовской области промышленные предприятия могут получить от 10 до 20 млн рублей на приобретение основных средств под 1% годовых на три года и на пополнение оборотных средств под 2% годовых сроком до двух лет. В Москве и Московской области можно арендовать землю за 1 рубль.

В регионах активно развиваются производственные площадки, так промышленный парк «ЗЭМ» на базе АО «НПО «Электромашина» в Челябинской области готов предоставить для компаний малого и среднего бизнеса технологические мощности, лабораторные помещения, офисные пространства. Это поможет предпринимателям сэкономить на создании производственных площадей, закупке оборудования и позволит быстрее запустить выпуск продукции.

Развитие межрегиональных кооперационных цепочек сможет заменить выпадающих западных поставщиков отечественными, и поддержать предприятия дополнительными заказами, созданием новых внутрироссийских рынков сбыта. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выступил с инициативой создания сводного межрегионального заказа регионов Сибирского федерального округа. Цель инициативы — наладить поставки продуктов собственного производства между субъектами СФО. Санкт-Петербург и Мурманская область будут развивать сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, культурной и социальной сферах.

Создание консультационных площадок — это прежде всего пространство для выстраивания диалога между региональной властью и предпринимательским сообществом. Для повышения эффективности существующих мер поддержки необходима обратная связь от бизнеса и промышленников. В Ленинградской области создано «единое окно» по работе с обращениями от бизнеса. В Мурманской области на портале «Наш Север» открылась категория «Проблемы бизнеса» — формат обратной связи с целью еще более оперативного реагирования власти на вопросы и проблемы предпринимателей.

В процессе формирования стратегии поддержки разных форм бизнеса и промышленных предприятий активно участвуют депутаты новой волны. Они являются профессионалами в профильных областях и реализуют накопленный опыт и экспертизу в законотворческой деятельности в рамках профильных комитетов Государственной Думы. Помимо этого, парламентарии являются проводниками федеральных и региональных мер государственной поддержки экономики в своих избирательных округах. Депутаты также регулярно общаются с представителями конкретных социальных групп, получают обратную связь, и это позволяет им отслеживать эффективность реализуемых механизмов поддержки.

Тенденции, сложившиеся в области поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП), а также региональные практики, отобранные ЭИСИ по этому направлению, прокомментировал заместитель председателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Олег Голиков («Единая Россия»).

«Поддержка малого, среднего и крупного бизнеса требует разных подходов, особенно в период санкций и экономических вызовов. Мы не первый раз сталкиваемся с необходимость адаптации мер поддержки для разных сфер бизнеса. Подобный путь прошли и федеральные, и региональные власти во время пандемии. В рамках проработки адресного подхода для МСП перед федеральным центром встал вопрос выбора критериев распределения государственной помощи. Режим искусственно созданных барьеров в экономике со стороны стран Запада, одинаково повлиял и на крупные предприятия, и более компактные микропредприятия.

Во-первых, предприятия отличаются по объемам производства, количеству рабочих мест, наличие свободных денежных оборотных средств (то, что остается после уплаты всех расходных обязательств). Тем не менее, ключевая цель механизма поддержки предпринимателей и предприятий единая для всех форм бизнеса — снизить налоговую нагрузку на предприятие, чтобы оно могло не просто выжить, а нарастить производственные мощности. Как неоднократно отмечал Президент России Владимир Путин, предпринимателям и промышленникам будет оказана комплексная поддержка для сохранения и развития производства и бизнеса. Долгосрочная цель реализуемого инструментария — увеличение темпов импортозамещения, и выход на новые технологические уровни. После уходя западных корпораций, наступил период освоения новых рыночных сегментов, и время экономических возможностей.

У крупного предприятия запас прочности, как правило, больше — это вертикально-интегрированные структуры, у которых есть региональные представительства, разветвленная сеть филиалов, центров снабжения и сбыта. Крупные игроки диверсифицируют производство: налаживая выпуск смежной продукции, что служит дополнительным источником дохода. У них есть возможности спасти бизнес, перенаправить часть выручки на «кризисные» направления, уменьшая общие издержки. Микро и малые предприятия в условиях санкций работают из последних сил, и больше подвержены кризисным явлениям. Продавая продукты или оказывая услуги, большая часть выручки идет на обслуживание текущих расходов и финансовых обязательств, поэтому нет и возможности перенастроить производственный процесс, изменить логистику, так как предприниматели этого сектора занимают определенную нишу, и не имеют возможности перейти на смежные направления.

Часто общаюсь с предпринимателями, в рамках последней региональной недели посетил обувную фабрику «Юничел» и радиозавод «Полет». Практический опыт показывает некоторую «серую зону» мер поддержки. В пандемию инструменты стабилизации работы бизнеса, например «ФОТ 1.0-3.0» распространялись на предприятия согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД). Многие предприниматели отмечали, что это работающий инструмент, который помог им избежать волны сокращений и сохранить уровень оплаты труда для людей. Освободившие денежные средства бизнесмены запускали в оборот для развития производства и бизнес-процессов. Директор фабрики «Юничел» отметил, что ФОТ 3.0 позволил не просто «остаться на плаву», но и расширить имеющиеся технологические линии, открыть новые продуктовые линейки. Если такие компании сегодня не поддержать, бизнес может закрыться, а образовавшийся на рынке вакуум займут китайские поставщики, появиться больше контрафактной продукции и для наших потребителей это прежде всего потеря качества товаров. Также мы теряем налоги, снижаются поступления в бюджет, что автоматически отражается на объемах поддержки российского бизнеса, круг замкнулся. Поэтому, я поддерживаю позицию сохранить такие формы поддержки как ФОТ 3.0, в рамках работы комитета будем обсуждать с Правительством возможность возобновления данной программы или проработку аналогичных форм поддержки. Коммуникация с предпринимателями из реального сектора экономики помогает нам находить подобные пробелы. [1] распространялись на предприятия согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД). Многие предприниматели отмечали, что это работающий инструмент, который помог им избежать волны сокращений и сохранить уровень оплаты труда для людей. Освободившие денежные средства бизнесмены запускали в оборот для развития производства и бизнес-процессов. Директор фабрики «Юничел» отметил, что ФОТ 3.0 позволил не просто «остаться на плаву», но и расширить имеющиеся технологические линии, открыть новые продуктовые линейки. Если такие компании сегодня не поддержать, бизнес может закрыться, а образовавшийся на рынке вакуум займут китайские поставщики, появиться больше контрафактной продукции и для наших потребителей это прежде всего потеря качества товаров. Также мы теряем налоги, снижаются поступления в бюджет, что автоматически отражается на объемах поддержки российского бизнеса, круг замкнулся. Поэтому, я поддерживаю позицию сохранить такие формы поддержки как ФОТ 3.0, в рамках работы комитета будем обсуждать с Правительством возможность возобновления данной программы или проработку аналогичных форм поддержки. Коммуникация с предпринимателями из реального сектора экономики помогает нам находить подобные пробелы.

Второй актуальный вопрос, озвученный руководством предприятий — снижение страховых отчислений во все внебюджетные фонды до 15% для бизнеса, не подходящего под критерии МСП, более того, когда отдельные предприятия не получили статус системообразующих. Этот реальный шаг позволит высвободить дополнительные финансовые средства. В рамках встреч также неоднократно звучало предложение — распространить упрощенную систему налогообложения на предприятия с численностью персонала 150 человек и годовым оборотом в 400 млн рублей. Сейчас этот показатель —130 человек персонала, и оборот в 200 млн рублей. Озвученные предложения смогут существенно поддержать компании, так как ряд достаточно развитых предприятий несут затраты не только на поддержание производственных площадок, но и систем сбыта — магазинов, поставщиков.

Радиозавод «Полет» относится к системообразующим предприятиям, выполняет достаточно крупную долю государственного оборонного заказа, что является стабилизирующим фактором, так как в этом случае производители защищены от неуплаты за выполненную работу и других бизнес-рисков. Тем не менее, и для таких предприятий важны меры поддержки, это позволяет развивать производство вне линии государственного заказа, искать дополнительные рынки сбыта, развиваться в перспективных нишах импортозамещения.

Кроме первостепенных мер поддержки, таких как: снижение налоговой базы, субсидии на аренду и запуск бизнеса, кредитные каникулы, создаются дополнительные механизмы в регионах, например центры импортозамещения. Результаты функционирования подобных площадок я наблюдаю на примере Челябинской области. Система центра позволяет сконцентрировать все региональные профильные ведомства в одном месте, как результат — предприятиям помогают перестроить как логистические, так и производственные цепочки. Еще до пандемии от предпринимателей была обратная связь, что им трудно достучаться до власти, нужно бегать по кабинетам. Сегодня в формате подобных центров налаживается коммуникация между бизнесом и властью, вырабатываются адресные механизмы помощи.

Практика центра импортозамещения подтверждает первостепенную роль процессов выстраивания логистики. Пример Челябинской области иллюстрирует использование дивидендов удачного географического расположения на стыке Европейских и Азиатский транспортных потоков. Регион наращивает мощности хаба ТЛК «Южноуральский», в других регионах также наблюдается тенденция формирования логистической независимости от разорванных санкциями маршрутов. Так в Самарской области продолжается строительство трассы «Обход Тольятти», которая войдет в транспортный коридор «Европа — Западный Китай», увеличится объем перевозки грузов по Северному морскому пути при активном участии регионов ДФО.

Финансово-кредитные инструменты, переосмысление логистических цепочек, создание особых экономических зон, развитие сети технопарков — коллаборация этих подходов в долгосрочной перспективе станет фундаментом для развития производственного потенциала регионов.

Сейчас внимание государственных институтов сфокусировано на промышленниках — это важный сигнал того, что происходит трансформация от сырьевой экономики к производственной. Мы переходим на новую модель экономики — через создание новых рабочих мест, предприятий, процессы импортозамещения. Самое главное — доступность и открытость инструментов поддержки, через государственные институты мы транслируем этот подход. До ужесточения санкционного давления мы с коллегами по комитету проводили встречу с разработчиками информационной экосистемы поддержки МСП от «Сбера», которая нацелена на предоставление всех услуг в онлайн-режиме. В феврале этого года начала работу государственная система поддержки предпринимателей на базе цифровой платформы МСП. Подобные инициативы запускаются и в регионах, внедряется и уже работает система «одного окна»: по такому принципу функционируют центры «Мой бизнес», технопарки, где предприниматели получают и консультационную поддержку, и готовые производственные площадки. Приоритетная задача — организовать кооперацию между предприятиями МСП, крупным бизнесом, производственными и сбытовыми каналами. В долгосрочной перспективе необходимо сформировать общую кооперацию, а не только точено поддерживать предприятия.

Кооперация между регионами позволит внутри российского рынка создать благоприятные условия, повысить независимость экономики от внешних шоков. Именно комплексный подход поможет запустить отлаженную экономическую модель. Внедрение информационных многофункциональных систем как на государственном уровне, так и с привлечением внешних ресурсов, играет важную роль в выстраивании этой модели. Бизнес должен чувствовать поддержку и возможность самореализации.

Статистика занятых в МСП по стране около 5,8 млн предпринимателей и 3,4 млн самозанятых. С наемными работниками цифра увеличивается до 21 млн человек. Налоговые отчисления самозанятых граждан идут напрямую в бюджеты муниципалитетов.

Я ранее уже упоминал программы ФОТ, зарекомендовавшие себя во время пандемии. Как раз сейчас важно адаптировать и проработать эти механизмы на перспективу, пока рынок труда функционирует по накатанной, но однозначно мы столкнемся с более серьезными вызовами по созданию рабочих мест, формированию новых производственных возможностей в том числе из-за «исхода» западного бизнеса. Правительство готово включиться в эту работу — идут консультации с предпринимателями, тем у кого есть проекты создания новых производств — выделяются гранты. Для категории самозанятых также выдаются субсидии на региональном уровне — безработным гражданам помогают начать собственное дело. На сегодняшний день разработано более шести пакетов мер поддержки МСП и крупного бизнеса, есть задел для создания дополнительных стимулов. Совсем недавно в конце апреля, Правительство России приняло беспрецедентные меры поддержки МСП, принято постановление об отсрочке всех платежей в социальные фонды на один год, с 2022 до 2023 г.

Меры поддержки МСП приводят к тому, что эта категория выходит из «серой зоны» и становится социально-ориентированной, в том числе и по направлению создания рабочих мест. Правительство целенаправленно работает над механизмами легализации бизнеса и экономических процессов. Этим обусловлено и замораживание проверок как МСП, так и крупного бизнеса, озвученного в одном из последних пакетов мер, снижение налоговой нагрузки.

Среди региональных инициатив — нулевая ставка аренды на торговые площади, инфраструктурные субсидии для того, чтобы предприятия открывались не на пустом месте, что позволяет сократить издержки на запуск производства. Как результат освободившиеся средства, которые раньше уходили на налоги, штрафы, аренду можно вложить в развитие производства. Все эти меры можно назвать «народными», а те, кто работают в тени, начинают понимать, что они отрезаны от инструментов государственной поддержки.