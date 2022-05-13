Красноярск, 13 мая, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Полицейские задержали подозреваемого в повреждении памятников на Шинном кладбище в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 мая в краевом ГУ МВД.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Кладбище

21 апреля в полицию поступило заявление по факту повреждения 13 могильных плит. Аналогичное заявление о повреждении ещё двух памятников поступило 25 апреля. Осмотрев место происшествия, стражи порядка установили, что неизвестные повредили 15 надмогильных плит.

Вандалом оказался ранее не судимый 40-летний мужчина. Он заявил, что был пьян и искал на кладбище вместе с товарищами еду и спиртные напитки. Не найдя алкоголя, злоумышленник разозлился и повредил памятники.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»).

Как сообщало ИА REGNUM, более 20 надгробий разрушили вандалы на одном из кладбищ Белгорода.

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