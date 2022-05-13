Обнинск, Калужская область, , 14:22 — REGNUM Оздоровительный загородный лагерь «Полёт» Обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А. Г. Ромашина Калужской области (входит в Ростех) принял 160 жителей Донецкой народной республики. Об этом 13 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на генерального директора «Технологии» Андрея Силкина.

Оздоровительный загородный лагерь «Полёт» принял 160 жителей ДНР Пресс-служба Обнинского научно — производственного предприятия «Технология» им. А. Г. Ромашина

Всех прибывших разместили в корпусах, обеспечили горячим питанием, средствами гигиены, создали условия для комфортного проживания и отдыха.

«Организация на основе оздоровительного лагеря «Полёт» пункта временного размещения беженцев была проведена экстренно. Благодаря чёткому взаимодействию региональных и муниципальных властей, волонтёров и сотрудников предприятия, лагерь был подготовлен к приему жителей ДНР за сутки. Здесь, на гостеприимной калужской земле, уставшие после долгой дороги и перенесённых переживаний люди смогут отдохнуть и набраться сил», — отметил Андрей Силкин.

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