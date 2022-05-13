Обнинск, Калужская область, 13 мая 2022, 14:22 — REGNUM Оздоровительный загородный лагерь «Полёт» Обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А. Г. Ромашина Калужской области (входит в Ростех) принял 160 жителей Донецкой народной республики. Об этом 13 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на генерального директора «Технологии» Андрея Силкина.
Всех прибывших разместили в корпусах, обеспечили горячим питанием, средствами гигиены, создали условия для комфортного проживания и отдыха.
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