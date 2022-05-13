Обнинск, Калужская область, 13 мая, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Оздоровительный загородный лагерь «Полёт» Обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А. Г. Ромашина Калужской области (входит в Ростех) принял 160 жителей Донецкой народной республики. Об этом 13 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на генерального директора «Технологии» Андрея Силкина.

Пресс-служба Обнинского научно — производственного предприятия «Технология» им. А. Г. Ромашина Оздоровительный загородный лагерь «Полёт» принял 160 жителей ДНР

Всех прибывших разместили в корпусах, обеспечили горячим питанием, средствами гигиены, создали условия для комфортного проживания и отдыха.

«Организация на основе оздоровительного лагеря «Полёт» пункта временного размещения беженцев была проведена экстренно. Благодаря чёткому взаимодействию региональных и муниципальных властей, волонтёров и сотрудников предприятия, лагерь был подготовлен к приему жителей ДНР за сутки. Здесь, на гостеприимной калужской земле, уставшие после долгой дороги и перенесённых переживаний люди смогут отдохнуть и набраться сил», — отметил Андрей Силкин.