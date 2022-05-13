Москва, , 14:15 — REGNUM Российский президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ ход специальной военной операции на Украине, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 13 мая журналистам.

Совещание Путина с постоянными членами Совбеза РФ Kremlin.ru

Он отметил, что министр обороны Сергей Шойгу рассказал участникам совещания о ходе спецоперации. Также был затронут ряд вопросов в контексте подготовки к саммиту ОДКБ, намеченному на 16 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин также обсудил на совещании намерение Финляндии и Швеции вступить в НАТО.

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