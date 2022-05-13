Москва, 13 мая, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Жители России до конца исполнят завет своих отцов и дедов искоренять нацизм в любых его проявлениях. Об этом 13 мая заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Нарышкин

«Мы, россияне, твердо знаем, что поколение победителей, наши отцы и деды завещали своим потомкам искоренять нацизм в любых его проявлениях. Мы этот завет исполним до конца», — сказал он на открытии историко-документальной выставки «Операция «Ледоруб», посвященной 100-летию отечественной нелегальной разведки.

Нарышкин также напомнил, что возникший на Украине очаг неонацизма, который поддерживают Великобритания и США, представляет угрозу не только для России, но и для всей Европы.