Москва, , 14:05 — REGNUM Концепция составленного Японией списка высокотехнологичного оборудования, которое запрещено для поставок в Россию, вполне объяснима, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын.

«Целью является создание предпосылок для долгосрочного замедления развития российской экономики, в первую очередь в отраслях, связанных с обороной. Вряд ли 3D-принтеры вызывали бы столь большой интерес политиков и законодателей, которые они вызывают, если бы они не позволяли печатать оружие.

Квантовые компьютеры грозят сделать бесполезными сегодняшние технологии криптографической защиты информации. Немедленная отдача, которую ждут от квантовых компьютеров (когда они выйдут из опытной стадии) — это возможность легко взламывать любую криптозащиту, взлом которой сегодня потребует астрономических затрат времени и средств.

Поэтому японский список является, скорее, стратегическим. На текущую экономическую ситуацию он значительного влияния не окажет, за исключением, может быть, катализаторов для нефтепереработки.

Нефтепереработка, естественно, является важнейшим направлением развития и обеспечения национальной безопасности, которым раньше пренебрегали, поскольку существовало мнение, что для бюджета выгоднее продавать сырую нефть.

В общем-то, вероятно, при любых расчётах получалось, что сегодня выгоднее продавать сырьё, а завтра можно будет купить свободно купить за рубежом всё то, что потребуется. Такая стратегия создавала риски, и теперь архитекторы санкций работают над тем, чтобы эти риски, когда реализуются, нанесли максимальный урон.

На текущем состоянии экономики, как российской, так и японской, эти санкции скажутся слабо. Российские компании, которые производят 3D-принтеры и работают над созданием квантовых компьютеров, получают окно возможностей.

Государство в своих стратегиях сейчас, вероятно, понизит возможность свободной покупки технологий 4-й промышленной революции за рубежом. А значит, увеличивается вероятность увеличения спроса на отечественные разработки и необходимой господдержки.

Мультипликативный эффект выразится, помимо прочего, и в спросе на квалифицированных специалистов, что оживит и технологические направления в вузах, которые в эпоху глобального разделения труда были полузабыты.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Японии запретило экспорт в Россию 14 видов высокотехнологичного оборудования. Под санкции в первую очередь попали технологии, составляющие основу так называемой четвёртой промышленной революции. Это квантовые компьютеры, 3D-принтеры и полупроводниковые компоненты, необходимые для производства нового оборудования.

Читайте также: Япония запретила поставки в Россию 3D-принтеров и другого оборудования