* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 13 мая, 2022, 14:05 — ИА Регнум. В Афганистане талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) хотят напечатать электронные удостоверения личности со своим логотипом.

Pixabay.com Флаг Афганистана

Как сообщает «Шафакна», заместитель пресс-секретаря движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Билал Карими написал на своей страничке в Twitter, что 12 мая прошло заседание административной комиссии под председательством второго вице-премьера Абдул Салама Ханафи по различным темам, на котором было принято решение о новом формате электронных удостоверений личности с логотипом «Исламского Эмирата».

Необходимо отметить, что с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили контроль над Афганистаном, электронные удостоверения личности продолжали печататься с логотипом республики.