Москва, , 14:03 — REGNUM Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов в связи с заявлением премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого указал на исторические параллели.

Польша Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Теперь потомок тех, кто чудом спасся во время холокоста и кого Красная армия освобождала от нацистов в 1945 году, рассуждает об опасности «русского мира». И активно помогает идеологическим наследникам Гитлера и Бандеры, которые уничтожали поляков, а заодно строит планы по возвращению в состав Польши «Восточных крес», то есть по разделу Украины под знаменем защиты от «российской агрессии», — отметил Миронов.

Впрочем, рассуждает парламентарий, тут ничего нового в поведении польских политиков нет: в 1938 году они точно так же ради того, чтобы оттяпать себе кусок Чехословакии, вступили в Мюнхенский сговор с нацистской Германией.

«А что касается господина Моравецкого, то пробелы в историческом образовании у него налицо, несмотря на наличие диплома об окончании исторического факультета. Очевидно, в американских университетах ему так мозги промыли, что теперь он готов начать третью мировую войну. Только не понимает, что по итогам этой войны никакой Польши уже не будет. В отличие от России и Русского мира, которые были, есть и будут», — заключил Миронов.

По словам Моравецкого, «Русский мир» — смертельная угроза для всей Европы, подобная раковой опухоли. Поддержки Украины в её конфликте с Россией недостаточно, полагает он.

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