Донецк, 13 мая, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Украинские вооружённые формирования обстреляли Петровский район Донецка и Ясиноватую. Об этом сообщает 13 мая представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Екатерина Евгеньева Последствия обстрела

Отмечается, что в 13:15 Петровский район Донецка обстреляли из Новомихайловки. По городу выпустили четыре снаряда калибра 122 мм.

В 13:35 по Петровскому району выпустили четыре снаряда калибра 122 мм из Красногоровки.

В 13:20 город Ясиноватую обстреляли со стороны Авдеевки. По городу выпустили пять ракет из БМ-21 «Град».

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