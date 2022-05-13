Москва, 13 мая, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл совещание с членами Совета безопасности России, сообщил 13 мая пресс-секретарь президент Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Он рассказал, что обсуждались текущие вопросы, предстоящий саммит ОДКБ, вступление в НАТО Финляндии и Швеции и потенциальные угрозы в связи с этим. По словам Пескова, произошёл обмен мнениями.

Также глава Минобороны РФ Сергей Шойгу выступил с докладом о ходе спецоперации на Украине.