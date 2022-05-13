Пекин, , 14:00 — REGNUM Неотъемлемой, исконной территорией ю Китая являются острова Дяоюйдао (японское название Сенкаку). Об этом 13 мая заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Чжао Лицзянь China News Service

«Острова Дяоюйдао являются исконной территорией Китая, вне зависимости от того, что говорят другие, нельзя изменить объективный факт, что острова принадлежат Китаю», — сказал он, комментируя совместное заявление по итогам 28-го саммита Япония — Евросоюз.

Кроме того, официальный представитель МИД КНР обвинил ЕС и Японию в том, что они очерняют Китай, вмешиваются во внутренние дела страны и провоцировали на прошедшем саммите конфронтацию в этом регионе.

«Китай решительно выступает против этого», — подчеркнул Чжао Лицзянь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по итогам 28-го саммита Япония — ЕС, который проходил в Токио, было опубликовано совместное заявление, в котором стороны выразили серьезную обеспокоенность ситуацией в Восточно-Китайском море, включая район вокруг островов Сенкаку, и растущей военной активностью КНР.