Москва, 13 мая, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Во вторник, 10 мая президент России подписал Указы о назначении временно исполняющих обязанности глав Республики Марий Эл, Кировской, Рязанской, Саратовской и Томской областей. Эксперты Независимого общественного мониторинга (НОМ) рассказали, какие ожидания связаны с приходом новых глав регионов, а также предположили, почему именно этим управленцам было оказано доверие.

ИА REGNUM Назначение

Николая Любимова на посту губернатора Рязанской области сменил глава Росстата Павел Малков.

«Политику Президента по обновлению корпуса губернаторов оцениваю позитивно. Мы прослеживаем тренд на омоложение, средний возраст назначаемых — до 50 лет. Четверо из пяти врио — выпускники Школы губернаторов, прошли специализированное обучение. Большинство из них имеют опыт работы на различных уровнях. Павел Малков работал на федеральном уровне в Министерстве экономического развития России, руководил Росстатом. Люди от таких событий ждут оперативной обратной связи. Из анонсированных планов все услышали, что врио Рязанской области будет работать над стратегией развития региона и через месяц представит ее Президенту. Жители региона ждут продолжения реализации масштабных инфраструктурных проектов: Аэрокосмическая долина, кластер «Рязанский», технопарки. Для реализации этих планов нужна сильная команда профессионалов», считает региональный эксперт НОМ, политолог Александр Селиванов .

Временно исполняющим обязанности губернатора Саратовской области назначен Роман Бусаргин. Ранее он занимал должность председателя правительства региона.

«Очень рад, что Роман Бусаргин назначен врио губернатора Саратовской области. Это молодой человек, ему чуть больше 40 лет. Саратовская область — сельскохозяйственный и промышленный регион. Бусаргин родился в деревне, он совмещает знания сельского хозяйства и промышленности. Проявил себя настоящим профессионалом, когда занимался промышленностью, сельским хозяйством в городе Энгельс. Показал себя энергичным главой правительства региона, обращает внимание на высшие учебные заведения. Обновление губернаторского корпуса просто необходимо. Когда человек работает длительное время, он обрастает определенными связями, где-то уже притупляется ответственность. У молодежи, которая сегодня приходит во власть, достаточно сил и опыта. Считаю кадровые решения Президента правильными», — отмечает доктор исторических наук, профессор кафедры истории, политологии и социологии Саратовской государственной юридической академии, член Общественной палаты региона Иван Коновалов.

На позицию временно исполняющего обязанности губернатора Кировской области вместо Игоря Васильева назначен референт Управления Президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета РФ Александр Соколов.

«Владимир Путин — мудрый управленец. Это касается и кадровой политики. Кадры не только обновляются, но и омолаживаются. У назначенных на этой неделе людей есть не только жизненный опыт, но и много энергии, и желание что-то изменить к лучшему. Это чётко видно и из выступления врио губернатора Кировской области Александра Соколова. Он понимает потенциал региона, планирует проехать по муниципалитетам и увидеть проблемы на местах. После этого будут намечены точки роста. Уже открыл свой телеграмм-канал — диалог с населением начался, а это очень важно. Рассчитываем и на плодотворное взаимодействие с Общественной палатой региона», — считает заместитель председателя Общественной палаты региона, эксперт НОМ Марина Копырина.

Главный руководящий пост в Марий Эл займёт председатель правительства Калмыкии Юрий Зайцев. Его предшественник — Александр Евстифеев.

«Плановая кадровая ротация губернаторов, срок полномочий у которых заканчивался в ближайшее время, — процесс понятный и закономерный. Вчера состоялось первое официальное выступление временно исполняющего обязанности Главы Марий Эл Юрия Зайцева, в котором он четко определил основной приоритет своей деятельности: благосостояние жителей республики. Планируется уделить особое внимание к социально-экономическому развитию региона, выполнению национальных проектов и всех адресных программ. Безусловно, эти планы получили положительную оценку со стороны жителей Марий Эл. Ждём начала реализации заявленных планов, готовы всецело помогать, поскольку успешное развитие Марий Эл — дело общее», — отметила проректор по Международной деятельности ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», эксперт НОМ Ирина Петрова .

На пост временно исполняющего обязанности главы Томской области был назначен заместитель руководителя Управления внутренней политики Администрации Президента РФ Владимир Мазур. Ранее главой региона являлся Сергей Жвачкин.