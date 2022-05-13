* Талибы — запрещённая в России организация

Пули-Хумри, Афганистан, 13 мая, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Местные источники в долине Сучи в провинции Баглан сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) насильно выселили ряд местных жителей по обвинению в том, они являются членами семей бойцов Фронта сопротивления Афганистана.

Мирные жители Афганистана

Источники сообщили газете «8 Собх», что радикалы вторглись в деревни Сучи, собрали мужчин и женщин в долине и настаивали на том, что они будут выселены в Кандагар, если силы Фронта сопротивления не сдадутся. Источники заявили, что это вызвало широкий протест населения, но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в конечном итоге насильно вывезли ряд емей.

Между тем, другой источник сообщил газете «8 Собх», что талибский (организация, деятельность которой запрещена в РФ) командующий в Баглане и Азимулла, начальник местного управления министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока, столкнулись с противодействием со стороны другой группы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), когда они попытались вывезти нескольких местных жителей.

По словам источника, в результате разногласий между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было решено, что люди, которых подозревают в родстве с членами Фронта сопротивления, покинут долину Сучи и уедут в другое место по своему выбору.