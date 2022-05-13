Москва, , 13:59 — REGNUM ЕС — это враждебный России военно-экономический союз тоталитарного свойства, и таковым является уже довольно давно, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 13 мая, комментируя высказывания первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского.

Флаги Евросоюза Europa.eu

Как сообщалось ранее, Полянский заявил, что ранее Россия «не очень беспокоилась» по поводу возможного членства Украины в ЕС, но после того, как лидеры Евросоюза стали делать алармистские заявления («Эта война должна быть выиграна на поле боя» — глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель), изменилась и позиция Москвы.

« Позицию нашей страны по членству Украины в Европейском союзе надо было изменить давно. Уже в начале 2000-х годов стало ясно, что ЕС движется в сторону обретения качеств военно-политической организации. В Москве вроде бы это видели, но продолжали считать, что ЕС, условно говоря, «лучше НАТО». Но как ЕС мог в чём-то отличаться от НАТО, когда через НАТО США поставили под свой полный контроль всю Европу вплоть до границ России и Белоруссии?

Вспоминается в этой связи старый анекдот: «Лучше водки хуже нет!» — вот так и с ЕС. Войны давно новые, а угрозы у нас продолжали видеть, в основном, в сугубо военном плане. Поэтому недопустимо мягкотело отнеслись и к евросоюзовской программе «Восточное партнёрство», к которой на время мы позволили подключиться даже Минску.