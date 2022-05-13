Москва, 13 мая, 2022, 13:59 — ИА Регнум. ЕС — это враждебный России военно-экономический союз тоталитарного свойства, и таковым является уже довольно давно, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 13 мая, комментируя высказывания первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского.

Europa.eu Флаги Евросоюза

Как сообщалось ранее, Полянский заявил, что ранее Россия «не очень беспокоилась» по поводу возможного членства Украины в ЕС, но после того как лидеры Евросоюза стали делать алармистские заявления («Эта война должна быть выиграна на поле боя» — глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель), изменилась и позиция Москвы.

«Позицию нашей страны по членству Украины в Европейском союзе надо было изменить давно. Уже в начале 2000-х годов стало ясно, что ЕС движется в сторону обретения качеств военно-политической организации. В Москве вроде бы это видели, но продолжали считать, что ЕС, условно говоря, «лучше НАТО». Но как ЕС мог в чём-то отличаться от НАТО, когда через НАТО США поставили под свой полный контроль всю Европу вплоть до границ России и Белоруссии?

Вспоминается в этой связи старый анекдот: «Лучше водки хуже нет!» — вот так и с ЕС. Войны давно новые, а угрозы у нас продолжали видеть, в основном, в сугубо военном плане. Поэтому недопустимо мягкотело отнеслись и к евросоюзовской программе «Восточное партнёрство», к которой на время мы позволили подключиться даже Минску.

Ущерб от такой недооценки ЕС был очень и очень серьёзным. Хорошо, что сейчас всё встаёт на свои места. Многого не вернёшь, но хотя бы нового, дополнительного ущерба от вторжения ЕС на пространство бывшего СССР уже допускать не будем. Европейский союз — это враждебный России военно-экономический союз тоталитарного свойства. И точка. Друг нашего врага (а таких друзей ЕС вокруг нас всё ещё немало) нам точно не друг!» — отметил Михаил Демурин.