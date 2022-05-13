Сеул, , 14:00 — REGNUM Уровень поддержки правящей партии Южной Кореи «Сила народа» значительно вырос после инаугурации президента Юн Сок Ёля, который ее представляет. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Gallup Korea.

Опрос Иван Шилов, ИА REGNUM

Согласно результатам опроса, проведенного с 10 по 12 мая среди 1000 человек, уровень поддержки партии составил 45%, что на 5% больше, чем неделю назад. Данный показатель — самый высокий с ноября 2014 года.

Между тем у основной оппозиционной Демократической партии «Тобуро» уровень поддержки упал на 10%, до 31%

Эксперты напомнили, что подобный резкий рост поддержки новой правящей партии и снижение показателя её предшественника наблюдалось пять лет назад, сразу после смены правительства.

52% респондентов считают, что президент Юн Сок Ёль хорошо справляется со своими обязанностями. 37% опрошенных придерживаются противоположного мнения.