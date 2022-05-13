Санкт-Петербург, 13 мая 2022, 14:06 — REGNUM Восстановленный дом Рогова на Загородном проспекте в историческом центре Санкт-Петербурга выкупили у дочерней компании «Газпромбанка» за 330 млн рублей. Десять лет назад снос этого здания обернулся громким скандалом.
Как сообщает 13 мая издание «Деловой Петербург», новым владельцем здания вместо ООО «Вектор» стало ООО «Прогресс», созданное в 2019 году, которое предложило за объект, оцененный в 300 млн рублей, на 30 млн рублей больше.
Напомним, дом купца Рогова был построен в 1833 году архитектором Авраамом Мельниковым и принадлежал к первой серии типовых домов Петербурга. Дворовые флигели были признаны аварийными, расселены и частично разрушены. Корпус по переулку и дворовые корпуса снесены в 2004–2005 годах.
В июле 2012 года власти города сняли с дома Рогова охранный статус. Несмотря на то, что против уничтожения дома в течение длительного времени активно выступали градозащитники и известные общественные деятели, в конце августа того же года памятник архитектуры был снесен.
Зимой 2015 года Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала разрешение на сооружение административного здания со встроенным паркингом на месте снесённого дома Рогова.
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