Санкт-Петербург, , 14:06 — REGNUM Восстановленный дом Рогова на Загородном проспекте в историческом центре Санкт-Петербурга выкупили у дочерней компании «Газпромбанка» за 330 млн рублей. Десять лет назад снос этого здания обернулся громким скандалом.

Дом купца Рогова в Петербурге (до сноса)

Как сообщает 13 мая издание «Деловой Петербург», новым владельцем здания вместо ООО «Вектор» стало ООО «Прогресс», созданное в 2019 году, которое предложило за объект, оцененный в 300 млн рублей, на 30 млн рублей больше.

Напомним, дом купца Рогова был построен в 1833 году архитектором Авраамом Мельниковым и принадлежал к первой серии типовых домов Петербурга. Дворовые флигели были признаны аварийными, расселены и частично разрушены. Корпус по переулку и дворовые корпуса снесены в 2004–2005 годах.

В июле 2012 года власти города сняли с дома Рогова охранный статус. Несмотря на то, что против уничтожения дома в течение длительного времени активно выступали градозащитники и известные общественные деятели, в конце августа того же года памятник архитектуры был снесен.

Зимой 2015 года Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала разрешение на сооружение административного здания со встроенным паркингом на месте снесённого дома Рогова.

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