Вашингтон, 13 мая, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Сенатор-республиканец Рэнд Пол, не давший выделить Киеву миллиарды долларов, является давним противником курса американских демократов, заявил политолог Малек Дудаков 13 мая в своем Telegram-канале.

U.S. Senate Рэнд Пол

Ранее в Конгрессе США было приостановлено выделение Украине $40 млрд на сопротивление в условиях проводимой Россией денацификации бывшей советской республики.

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«Он сын легендарного Рона Пола, одного из родоначальников либертарианства в США. Пол — младший впервые избрался в Сенат от Кентукки в 2010 на волне популярности «Чайной партии». Это движение зародилось после кризиса-2008 и выступало за сокращение участия государства в жизни общества», — Дудаков.

По его словам Рэнд Пол с момента прихода в Сенат Пол стал »бельмом в глазу» у истеблишмента в Вашингтоне, поскольку он умело использовал процедурные уловки. Так, в 2013 году он остановил использование боевых беспилотников для уничтожения на территории США американских граждан, которых спецслужбы могли посчитать преступниками. Чуть позже он также не дал тогдашнему президенту страны Бараку Обаме легализовать миллионы мигрантов и ограничить права на владение огнестрельным оружием.

Пол, продолжил Дудаков, не приемлет роли США как «мирового полицейского». Он требует не выделять деньги государствам, чьи ценности расходятся с ценностями США, в частности, Украине. Он также любит приводить статистические данные о том, на какие абсурдные цели идут эти деньги. Например, на проведение гендерных исследований в Пакистане.

«За свои взгляды Полу уже пришлось поплатиться — как-то он оказался в драке, после которой долго восстанавливался. А в 2017 году чуть не оказался застреленным либеральным погромщиком, который сошёл с ума на почве «Рашагейта» и хотел убивать республиканцев, считая их «русскими агентами», — отметил Дудаков, имея в виду обвинения тогдашнего президента Дональда Трампа в том, что он пришел к власти с помощью России.

В этом году, заключает политолог, сенатора ждёт переизбрание на третий срок в штате Кентукки. Демократы будут активно использовать против него «русскую карту».