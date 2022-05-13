Каракас, 13 мая, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Лишь только 9% жителей Венесуэлы выражают симпатии к оппозиционным партиям. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на опрос агентства Hinterlaces.

Иван Шилов ИА REGNUM Хуан Гуайдо

Большинство оппозиционных лидеров южноамериканской страны, согласно опросу, имеют негативное отношение со стороны подавляющего большинства населения — от 75% до 82%. При этом бывший депутат Хуан Гуайдо получил лишь 4% поддержки населения Венесуэлы.

Глава Hinterlaces Оскар Шемель отметил, что почти все оппозиционные партии отошли от метода политической диверсии, но после этого они оказались очень разобщены, что является главной слабостью политических кругов, выступающих против властей Венесуэлы.