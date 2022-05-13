Махачкала, 13 мая, 2022, 13:58 — ИА Регнум. В Дагестане летом 2022 года предоставят возможность отдохнуть за счет бюджета около 130 тысячам детей. К их приему в настоящее время готовятся 126 детских лагерей, из них 26 загородных и 100 — с дневным пребыванием воспитанников, сообщили 13 мая в пресс-службе правительства региона.

Цитата из м∕ф «Чебурашка». Реж. Роман Качанов. 1971. СССР Детская площадка

Для профильного развития детей в лагерях отдыха подготовлены десять тематических направлений, в том числе историко-краеведческое, туристическое, спортивное, военно-патриотическое, экологическое, лидерское, творческое.

Помимо этого, планируется охватить различными видами досуга в муниципалитетах около 100 тыс. детей. Их пригласят поучаствовать в походах, различных соревнованиях и конкурсах, а также провести досуг в клубах и на других площадках, в том числе с дистанционным доступом.