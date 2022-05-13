Екатеринбург, , 14:35 — REGNUM Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал врио начальника Дома офицеров Центрального военного округа Сергея Конова. Причиной стало бездействие мужчины, якобы он не остановил незаконный ремонт здания, пишут СМИ.

Окружной Дом офицеров. Екатеринбург Владислав Фальшивомонетчик

По данным Накануне. Ru, сумма штрафа составила 20 тысяч рублей. При этом неостановленный ремонт нанёс зданию ущерб около 230 млн рублей. Точную сумму определит экспертиза.

Отметим, ремонт в Доме офицеров начался в 2021 году. При этом разрешение на проведение работ получено не было. Конов не остановил ремонт, что повлекло нанесение зданию серьёзного ущерба.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2021 году вокруг Окружного Дома офицеров разразился скандал из-за возвращения барельефа Иосифа Сталина на фасад здания. Часть горожан выступила против появления барельефа. Местные жители собрали сотни подписей, чтобы его демонтировали. При этом опрос на одном из крупнейших городских порталов показал, что больше половины проголосовавших поддержали возвращение барельефа Иосифа Сталина на прежнее место.