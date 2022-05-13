Джакарта, 13 мая, 2022, 13:57 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 335 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По состоянию на 13 мая в Индонезии выявили 6 050 211 носителей коронавируса.

Кроме того, за сутки коронавирусом в стране переболели 254 человека. Всего побороть коронавирус в Индонезии смогли 5 888 825 человек.

В период с 12 по 13 мая от COVID-19 умерли 10 человек. Всего эпидемия унесла жизни 156 448 жителей Индонезии.

В настоящее время в Индонезии насчитывается 4938 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо призвал все страны работать вместе, чтобы преодолеть пандемию и построить более сильную архитектуру здравоохранения.