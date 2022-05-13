Уфа, , 14:00 — REGNUM Коммунальные службы Уфы получили новую технику для уборки города. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба городской администрации.

Уборка улиц Astrgorod.ru

Сообщается, что город получил 23 трактора МТЗ «Беларус 82.1» и восемь машин УКМ-2500м с вакуумной подметально-уборочной установкой и двумя щетками.

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев, передавая технику, попросил сотрудников бережно к ней относиться.

«Прошу руководителей предприятий, водителей бережно относиться к ней, следить за техническим состоянием, вовремя обслуживать. Главам же районов хочу сказать, что на вас теперь лежит дополнительная ответственность передо мной, руководством республики и, безусловно, перед жителями столицы», — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что весной 2022 году коммунальным службам Уфы были переданы одиннадцать фронтальных погрузчиков белорусского завода. Также в Уфу поступили восемь комбинированных дорожных машин. Зимой в город прибыли девять шнекороторов для уборки снега.