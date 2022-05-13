Таллин, 13 мая, 2022, 13:56 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Возглавляющая правительство Эстонии Реформистская партия не намерена предпринимать никаких серьезных шагов, чтобы обуздать рост цен на энергоносители, а также помочь гражданам в условиях галопирующей инфляции.

Об этом главный редактор портала таллинской мэрии stolitsa. ee Александр Чаплыгин написал на своей странице в социальной сети Facebook (признана экстремистской организацией в России).

Он отметил, что Реформистская партия полностью сосредоточилась на внешней политике, разыгрывая украинскую карту и игнорируя внутренние проблемы страны: «Есть ощущение, что реформисты сегодня сосредоточились исключительно на внешнеполитическом сегменте. Эстония пытается взять на себя роль европейского лидера в помощи Украине и в том, что у нас называется «наказанием России». Внутренние проблемы забыты».

«Между тем, — пишет Чаплыгин, — уже осенью мы столкнемся с полноценным экономическим и энергетический кризисом. И здесь помочь гражданам выжить сможет лишь государство. Однако правящая партия, судя по ее позиции, намерена бросить свой народ на произвол судьбы».

«Если реформисты останутся в правительстве, осенью значительная часть нашего народа окажется на грани нищеты», — заявил главред эстонского СМИ.