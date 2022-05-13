Сыктывкар, 13 мая 2022, 13:56 — REGNUM В 2021 году в Коми было зафиксировано пять случаев передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку. Об этом со ссылкой на заведующую отделом клинической эпидемиологии Центра СПИД Коми Елену Михееву сообщает БНК.
Все пятеро новорожденных после подтверждения статуса начали получать терапию, но нескольким понадобилась помощь за пределами Коми, их отправили в медучреждение под Санкт-Петербургом.
Всего в республике на учете находится 21 ребенок с диагнозом «ВИЧ».
Как сообщало ИА REGNUM, число ВИЧ-инфицированных в России к началу 2021 года составило более 1,1 млн. человек.