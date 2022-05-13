Сыктывкар, 13 мая, 2022, 13:56 — ИА Регнум. В 2021 году в Коми было зафиксировано пять случаев передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку. Об этом со ссылкой на заведующую отделом клинической эпидемиологии Центра СПИД Коми Елену Михееву сообщает БНК.

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«Зачастую такие инциденты бывают из-за поведения будущих матерей: асоциальный образ жизни, сокрытие диагноза от врача, отсутствие учета в женской консультации во время беременности. Из-за всего этого они не проходят обследование и не получают профилактику — при ее отсутствии дети инфицируются», — сообщила Михеева.

Все пятеро новорожденных после подтверждения статуса начали получать терапию, но нескольким понадобилась помощь за пределами Коми, их отправили в медучреждение под Санкт-Петербургом.

Всего в республике на учете находится 21 ребенок с диагнозом «ВИЧ».

Как сообщало ИА REGNUM, число ВИЧ-инфицированных в России к началу 2021 года составило более 1,1 млн. человек.