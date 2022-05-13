Бухарест, 13 мая, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Сильный пожар произошел на территории крупнейшего регионального складского комплекса в городе Орадя (северо-запад Румынии). Об этом 13 мая сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Dave Hogg Пожар

По предварительным данным, огонь вспыхнул в боксах с лакокрасочными материалами и быстро перекинулся на помещения, в которых хранится древесина. К настоящему времени выгорело почти 4 тысячи квадратных метров строений.

На место происшествия прибыли десятки расчетов огнеборцев, им удалось локализовать возгорание и не допустить распространение пожара на расположенные неподалеку жилые дома.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Ведется расследование причин инцидента.