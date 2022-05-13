Ульяновск, , 13:54 — REGNUM В Ульяновской области возросло суточное число госпитализированных в ковидные стационары. Это следует из обновлённой информации федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным на 13 мая, в Ульяновской области с начала пандемии лабораторно подтверждено 202 258 случаев заражения коронавирусом, в том числе 11 мая официально выявлено 34 носителя инфекции, 12 мая — 35. Количество ежедневно выявляемых случаев заражения шесть суток подряд не превышает 40.

При этом в регионе продолжают практически каждый день госпитализировать десятки ковидных больных. 10 мая в стационары перевели 12 пациентов, 11 мая направлен в больницы 21 ковид-больной, 12 мая госпитализированы 34 человека.

Напомним, что в Ульяновской области на стационарном лечении остаются 350 пациентов с коронавирусом (на 11 мая), свободно в ковид-госпиталях 127 коек.

Как сообщало ИА REGNUM, амбулаторно лечатся более 620 ковидных больных в Ульяновской области. Они бесплатно обеспечиваются лекарственными препаратами.

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