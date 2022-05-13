Самара, , 13:57 — REGNUM 83 дороги общей протяженностью 296,87 км намерены ввести в эксплуатацию в текущем году в Самарской области. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба областного правительства.

Ремонт дорог Volgograd.ru

Данный вопрос рассматривали на заседании в правительстве региона.

Отмечается, что в Самарской области в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планируется благоустроить как региональные автотрассы, так и уличную сеть в Самаре и Тольятти.

«Объем финансирования работ 8,7 миллиарда рублей. Все контракты на строительные работы были заключены заранее. Кассовое исполнение составило к настоящему моменту 31,4%. Завершить контрактацию на 2023 год планируется до 1 сентября 2022-го», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что в рамках реализации федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» в регионе намерены привести в нормативное состояние еще 19 км автотрасс. В текущем году на эти цели предусмотрены средства из федерального бюджета в размере 661,7 млн рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области в 2022 году намерены ввести в эксплуатацию шесть объектов водоснабжения.