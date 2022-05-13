Мадрид, , 13:52 — REGNUM Правительство Испании одобрило программу по снижению цен на электроэнергию для жителей страны. Об этом в ходе пресс-конференции заявила официальный представитель испанского правительства Исабель Родригес.

Исабель Родригес (сс) José Ramón Márquez / JCCM

«Правительство достигает очень важной цели: установить предел цены на газ и, таким образом, снизить счета за свет для всех испанцев», — сказала Родригес.

Согласно проекту, в течение года газ будет стоить в среднем 49 евро за МВт/ч. Предполагается, что данная мера позитивно повлияет как на бытовых, так и на промышленных потребителей, на которых повлиял рост цен на электроэнергию на оптовом рынке.