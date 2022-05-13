Варшава, , 13:52 — REGNUM В международных делах Россия вынуждена иметь дело со слабоумными, что и облегчает, и осложняет задачу одновременно, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 13 мая, комментируя высказывания премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий Premier.gov.pl

Как сообщалось ранее, Моравецкий заявил, что необходимо «полностью искоренить чудовищную новую идеологию» русского мира. Эта идеология — «раковая опухоль», которая представляет угрозу для всей Европы, считает премьер Польши.

« Некоторые российские политики пытаются проявить себя в связи с этим глупым высказыванием главы правительства Польши, давая ему политические определения, но, по-моему, этого делать не следует. Да, Моравецкий — польский фашист, но не это в нём главное. Моравецкий, если считает, что можно «искоренить» русский мир, который сам по себе и есть идея, — просто слабоумный. Глава правительства европейской страны — слабоумный, как вам? Вот с такими персонажами в международных делах мы сегодня и имеем дело. Это и облегчает, и осложняет задачу одновременно.

Главное, однако, не это. Главное заключается в том, что немало людей в Польше сочли необходимым принести извинения нашему послу в Варшаве Андрееву за импотентность польской полиции, которая не смогла справиться с разнузданными украинскими хулиганами, атаковавшими российского дипломата и его жену при возложении венков к мемориалу павшим воинам РККА. А если могла, но ей не дали, то, значит, они приносили извинения за её трусость и глупость своих политиков. А если не посчитала нужным, то это уже не полиция, не профессионалы.

Не все поляки слабоумные, как их нынешний премьер, и с нормальными поляками надо продолжать работать, как бы это ни было сложно. Надо создавать центры польских исследований при российских университетах и расширять имеющиеся, надо распространять знания о лучших произведениях польской культуры. Надо особенно много говорить о Польской Народной Республике как времени расцвета Польши — она никогда не была так сильна и известна в мире с положительной точки зрения, как с 1944 по 1990 год!