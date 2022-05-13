Таллин, , 13:52 — REGNUM

Евросоюз William Murphy

Эстония поддерживает предоставление Украине статуса государства-кандидата Европейского союза в как можно более срочном порядке. Об этом сообщила пресс-служба национального парламента Эстонии Рийгикогу.

Об этом спикер Рийгикогу Юри Ратас заявил 13 мая на встрече с находящейся с официальным визитом в Таллине председателем Европейского парламента Робертой Метсола.

«Украина заслуживает четкой перспективы вступления в ЕС. Предоставив статус государства-кандидата, Европейский союз даст сильный политический сигнал», — сказал Ратас.

На встрече Ратас и Метсола также обсудили возможности государств-членов ЕС предоставить Украине дополнительную военную и гуманитарную помощь и усилить экономическое давление на Россию. Участники встречи также обсудили послевоенное восстановление Украины и координирование соответствующей помощи.

По словам Ратаса, Эстония готова сосредоточиться на долгосрочном восстановлении Житомирской области.