* Талибы — запрещённая в России организация

Тегеран, , 13:51 — REGNUM Талибы* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

После недавних событий в Афганистане и нападений ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на мирных жителей заместитель главнокомандующего армией Исламской Республики Иран 12 мая встретился с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в пункте пограничного перехода Догарун на границе между двумя странами. Об этом сообщает газета «8 Собх».

На этой встрече иранские официальные лица и представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подчеркнули необходимость уничтожения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане.

В ходе встречи иранская сторона призвала талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к совместной борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). После встречи иранцы и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили совместную молитву.

Встреча состоялась в связи с тем, что иранские пограничники и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в последние дни находились в состоянии повышенной боеготовности.