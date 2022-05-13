Молдавия, 13 мая 2022, 13:51 — REGNUM Высокие темпы инфляции, которые наблюдаются в Молдавии, могут стать еще выше, но при правильном поведении населения страны, ситуацию можно исправить. Об этом 13 мая заявил на брифинге глава Национального банка Октавиан Армашу.
«Если все начнут экономить, станут меньше тратить, то инфляция сократится», — заявил руководитель Нацбанка.
Он добавил, что, согласно прогнозу, темпы инфляции в республике достигнут пика в третьем квартале. Если ситуация не улучшится, то готовая инфляция вырастет до 31%, а в продуктовом секторе — до 34%. В апреле годовой рост цен уже составил 27,07%.
Стоит отметить, что представители руководства Молдавии списывают высокие темпы инфляции и другие неудачи в экономике на то, что на это влияет российско-украинский вооружённый конфликт. При этом молдавский экс-президент Игорь Додон не согласен с такой оценкой, он отметил, что в России и на Украине темпы инфляции гораздо ниже, чем в Молдавии.
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