Молдавия, 13 мая, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Высокие темпы инфляции, которые наблюдаются в Молдавии, могут стать еще выше, но при правильном поведении населения страны, ситуацию можно исправить. Об этом 13 мая заявил на брифинге глава Национального банка Октавиан Армашу.

Цитата из м/ф «Золотая антилопа». реж Лев Атаманов. 1954. СССР Инфляция

«Если все начнут экономить, станут меньше тратить, то инфляция сократится», — заявил руководитель Нацбанка.

Он добавил, что, согласно прогнозу, темпы инфляции в республике достигнут пика в третьем квартале. Если ситуация не улучшится, то готовая инфляция вырастет до 31%, а в продуктовом секторе — до 34%. В апреле годовой рост цен уже составил 27,07%.

Стоит отметить, что представители руководства Молдавии списывают высокие темпы инфляции и другие неудачи в экономике на то, что на это влияет российско-украинский вооружённый конфликт. При этом молдавский экс-президент Игорь Додон не согласен с такой оценкой, он отметил, что в России и на Украине темпы инфляции гораздо ниже, чем в Молдавии.