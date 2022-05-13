Назарово, Красноярский край, , 13:50 — REGNUM В Красноярском крае житель города Назарово привлечён к ответственности за дискредитацию Вооружённых сил РФ. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 мая в ГУ МВД России по региону.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Полицейские в ходе мониторинга сети интернет выявили факт распространения мужчиной информации, направленной на дискредитацию ВС РФ. Эту информацию он разместил на своей общедоступной странице в социальной сети.

В отношении нарушителя составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП РФ. Назаровский городской суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске 35-летнюю женщину привлекли к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации.

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