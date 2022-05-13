Москва, , 13:49 — REGNUM Снижение поставок российских энергоносителей в Европу или полное эмбарго на их торговлю только продолжит разгонять дальнейший рост цен и замедлит восстановление мировой экономики, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

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«Так с 24 февраля 2022 года после начала спецоперации на Украине, цены на сырую нефть марки Brent взлетели до $135 за баррель обновив исторические максимумы 2011 года. А дальше все может стать намного хуже.

Даже если исключить сегодняшние санкции, наложенные на Россию, которые нацеленные на торговлю энергоносителями напрямую, то санкции в отношении банков и других организаций будут и дальше препятствовать экспорту российской нефти, природного газа и угля, нанося ущерб мировым энергетическим рынкам.

Более того, потенциальные запреты и опасности для танкеров, плавающих по Черному морю, сократит поставки нефти на мировые рынки, включая морские поставки от нероссийских производителей, например, таких как Казахстан.

Сокращение поставок российских энергоресурсов на мировые рынки будет иметь прямые и побочные эффекты и приведет к дальнейшему росту цен на нефть, уголь и сжиженный природный газ (СПГ), что в свою очередь приведет к еще одной волне всплеска инфляции.

Также российский экспорт энергоносителей имеет шанс значительно сократится даже без дополнительных новых санкций. Так трейдеры и различные страны, покупающие энергоносители у РФ, грузоперевозчики, которым необходимо застраховать свои грузы, и другие участники торговли энергоносителями будут проявлять осторожность во всех сделках с участием России, чтобы избежать возмездия со стороны США.

Поэтому многие компании будут еще более неохотно торговать или отказываться торговать с Россией, опасаясь ущерба своей репутации и давления со стороны общественности.

К сожалению, пока все признаки указывают на более высокие цены энергоносителей, и возможно, гораздо более высокие цены, которые останутся какое-то время, даже если спецоперация быстро закончится и санкции снимутся.

Что касается спроса, мировое потребление нефти вернулось к допандемическим уровням и, вероятно, продолжит расти. Удовлетворение этого нового спроса на нефть без дальнейшего скачка цен требует дополнительной добычи нефти, что открыто признают лишь немногие прозападные правительства.

Между тем Москва говорит, что может увеличить добычу российской нефти, газа, угля и увеличить поставки энергоресурсов в другие регионы мира, где они действительно нужны.

Разрастающийся энергетический кризис может повлечь за собой кризисы и в других областях, таких как продовольственный кризис, логистический кризис включающий в себя разорение иностранных логистических компаний, а также рустующую быстрыми темпами мировую инфляцию.

Всё это должно западным правительствам задуматься над тем, что пора честно посмотреть на факты энергетической безопасности своих экономик, и возможно пересмотреть свои решения по санкциям против РФ, повысив тем самым надежность импорта энергоресурсов», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате антироссийских санкций энергетический кризис будет только усиливаться. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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