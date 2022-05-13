Вашингтон, , 13:49 — REGNUM Американский предприниматель Илон Маск заявил о приостановке сделки по покупке социальной сети Twitter в ожидании проверки данных по числу фейковых аккаунтов. Об этом Маск написал в Twitter.

Илон Маск (сс) jdlasica

«Сделка с Twitter временно приостановлена в ожидании подробностей, подтверждающих, что спамовые и фейковые учетные записи действительно представляют менее 5% пользователей», — написал он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американский бизнесмен Маск заручился поддержкой нескольких крупных предпринимателей, которые согласились помочь профинансировать его сделку по поглощению социальной сети Twitter.

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