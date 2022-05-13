Бухарест, , 13:49 — REGNUM Апелляционный суд Бухареста окончательно приговорил бывшего примара (мэра) столицы Румынии Сорина Опреску к 10 годам тюремного заключения по обвинению в злоупотреблении служебным положением. Об этом 13 апреля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Суд

Согласно официальной информации, судьи посчитали полностью доказанными факты присвоения Опреску государственных средств, а также создание им крупной преступной группировки. При этом в ходе слушаний были выявлены новые отягощающие вину мэра обстоятельства.

Судебный процесс начался в конце 2015 года. Первое решение по данному делу было принято в 2019 году, когда Опреску был приговорен к пяти годам и четырем месяцам лишения свободы.

Прокуратура и защита обжаловали решение суда, апелляция была удовлетворена.