Каракас, , 13:48 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро сегодня высоко оценил роль Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в обеспечении стабильности рынка углеводородов в текущем глобальном экономическом сценарии. Об этом пишет Prensa Latina.

Николас Мадуро Presidencia.gob.ve

В ходе встречи с генеральным секретарем ОПЕК Мохаммедом Баркиндо президент Венесуэлы отметил действия, предпринятые блоком в последние годы для обеспечения баланса цен, предложения и спроса на сырую нефть.

Глава венесуэльского государства отметил, что соглашения о сотрудничестве между странами-производителями, как входящими, так и не входящими в организацию, сформировавшиеся в рамках механизма ОПЕК+, позволили сохранить стабильность на нефтяном рынке во время кризиса.

«ОПЕК+ — это адекватный ответ для стабильности рынка, предложения, спроса, цен и мировой экономики», — сказал Мадуро.

Он также подтвердил готовность стран-участниц организации оставаться едиными и дисциплинированными в продвижении действий по регулированию нефтяного рынка в соответствии с потребностями человечества.

Президент Венесуэлы также отметил, что нефть, газ и основные мировые энергетические ресурсы должны быть исключены из любых геополитических или идеологических споров и не должны быть предметом применения принудительных мер.