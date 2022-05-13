Вашингтон, , 13:47 — REGNUM Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщает, что 59% жителей Афганистана нуждаются в гуманитарной помощи и защите. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Организация заявила, что тяжёлый экономический кризис, рост бедности, стихийные бедствия, такие как засухи и наводнения, внутренние конфликты и COVID-19, привели к внутреннему перемещению в стране более 700 000 человек в 2021 году.

По данным организации, 80% этих лиц составляют женщины и дети.

УВКБ ООН добавляет, что общее число внутренне перемещённых лиц из-за конфликта по всей стране в настоящее время оценивается в 3,4 миллиона человек.

По данным организации, в 2022 году в гуманитарной помощи будут нуждаться около 24,4 миллиона человек, что составляет 59% населения страны.

УВКБ заявило, что этот процесс ещё более осложняется отсутствием продовольственной безопасности, опасными уровнями недоедания, сокращением возможностей получения средств к существованию, переселением и рисками, а также необходимостью защиты.