Астрахань, , 13:47 — REGNUM В Астраханской области за последние сутки госпитализирован 21 пациент с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Permkrai.ru

13 мая выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусом — на семь больше, чем в предыдущие сутки. Всего на территории региона выявлено 116 тыс. 482 положительных результата исследования.

За весь период наблюдения 112 тыс. 991 человек выписан после курса лечения, в том числе 46 — за последние сутки.

За весь период скончались три тысячи человек. Подтвержден один новый летальный случай.