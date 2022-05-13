Симферополь, , 13:46 — REGNUM В Республике Крым госпитализированы ещё шесть человек с заражением коронавирусной инфекцией, данные за сутки 13 мая опубликованы региональным оперативным штабом. Накануне, 12 мая, сообщалось о восьми новых госпитализированы пациентах.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки на территории Крыма подтверждено 43 новых случая заражения коронавирусом, это на десять случаев меньше, чем накануне. Выписан с выздоровлением 51 пациент, подтверждена смерть ещё двух человек с диагнозом COVID-19.

За весь период пандемии в Крыму было подтверждено 182 338 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 174 973 человека, умерли 5 261.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая главный санитарный врач Крыма заявила о невозможности отмены масочного режима, поскольку это решение находится в ведении федеральной власти.