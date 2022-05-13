Салехард, , 13:45 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Ставрополя. Его обвиняют в совершении преступлений против половой неприкосновенности малолетних. Подозреваемый заключен под стражу, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Суд СУ СКР по Костромской области

В 2021 году злоумышленник вел переписку в сети интернет с малолетней жительницей города Ноябрьска. Зная о возрасте девочки, фигурант дела направлял ей порнографические фотографии, а также демонстрировал по видео-чату свои половые органы. Был установлен еще 51 эпизод насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних.

«Потерпевшими по уголовному делу признано 29 малолетних из различных регионов России, в возрасте от восьми до двенадцати лет», — говорится в сообщении СК по региону.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением против растлителя малолетних направлено в суд.