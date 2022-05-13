Москва, , 13:45 — REGNUM Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор, сообщает 13 мая сайт Кремля.

Владимир Путин говорит по телефону Kremlin.ru

Разговор состоялся по инициативе германской стороны, указано в информации. Путин и Шольц обсудили ситуацию на Украине с акцентом на гуманитарные аспекты.

«Владимир Путин подробно изложил логику и основные задачи специальной военной операции по защите народных республик Донбасса, рассказал о предпринимаемых мерах по обеспечению безопасности мирных жителей», — говорится на сайте Кремля.

Также в ходе беседы упомянута эвакуация гражданских лиц с завода «Азовсталь», было обращено внимание на грубые нарушения украинских боевиков норм гуманитарного права, использование ими террористических методов. Также «дана принципиальная оценка состояния дел на российско-украинских переговорах, которые по сути заблокированы Киевом».

Путин и Шольц договорились продолжить дискуссию.